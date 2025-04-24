Пытались выбить миллионы: в Находке полицейские накрыли банду вымогателей

Полицейские Приморья совместно с Росгвардией задержали группу ранее судимых жителей Находки, подозреваемых в вымогательстве. По данным следствия, в марте 2025 года мужчины под надуманным предлогом и с угрозами насилия требовали у троих местных жителей 3 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе задержания у подозреваемых были изъяты травматическое и пневматическое оружие, телефоны, деньги и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Задержанные, по предварительным данным, действовали в составе межэтнической группы. Сейчас устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и круг потерпевших. Материалы переданы по подследственности, расследование продолжается.
Напомним, двое жителей Владивостока, 48 и 43 лет, задержаны по подозрению в вымогательстве 7 млн рублей у местного предпринимателя. Мужчины действовали в составе организованной преступной группы.