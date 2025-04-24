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Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу

Ночью 24 апреля на трассе в области Жетысу произошло ДТП, унесшее жизни двух человек, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Кадры с места происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали читатели. По их информации, ДТП произошло в Алакольском районе.

По информации пресс-службы департамента полиции области Жетысу, водитель Mercedes не справился с управлением на трассе Алматы — Оскемен и перевернулся. В результате ДТП он и пассажир погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В департаменте полиции напомнили, что соблюдение ПДД — это основа безопасности, сохранности имущества и, самое главное, жизни всех участников дорожного движения.