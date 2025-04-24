Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу

Кадры с места происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали читатели. По их информации, ДТП произошло в Алакольском районе.
По информации пресс-службы департамента полиции области Жетысу, водитель Mercedes не справился с управлением на трассе Алматы — Оскемен и перевернулся. В результате ДТП он и пассажир погибли на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
В департаменте полиции напомнили, что соблюдение ПДД — это основа безопасности, сохранности имущества и, самое главное, жизни всех участников дорожного движения.