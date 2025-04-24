В Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня. Полиция проводит проверку.
Все произошло на мемориале «Горка героев». Девочка-подросток подошла к Вечному огню и от пламени прикурила сигарету. Происходящее засняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Но публикация не осталась незамеченной. Видеороликом, на котором подросток пренебрегает нормами морали, заинтересовались с полиции.
«В Отделе МВД России по Туапсинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность девушки, а ее действиям дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.