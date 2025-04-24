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В Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня

Полиция проводит проверку после того, как девушка прикурила сигарету от Вечного огня в Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня. Полиция проводит проверку.

Все произошло на мемориале «Горка героев». Девочка-подросток подошла к Вечному огню и от пламени прикурила сигарету. Происходящее засняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Но публикация не осталась незамеченной. Видеороликом, на котором подросток пренебрегает нормами морали, заинтересовались с полиции.

«В Отделе МВД России по Туапсинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность девушки, а ее действиям дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.