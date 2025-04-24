Арестованные замглавы Котово и саратовский бизнесмен просятся на свободу

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Борис Тареев неожиданно стал заместителем главы администрации городского поселения Котово в прошлом году. К его назначению мог иметь отношение бывший глава Котовского района Сергей Чумаков. У Бориса Тареева — богатая биография. Ранее он трудился в органах власти Саратова, также возглавлял структуры в сфере ЖКХ. Одно из его «достижений» — успешное банкротство ООО «Теплый город» в Котово, а также «Концессий теплоснабжения Поволжья» в Урюпинске. Компании банкротились по одной схеме, накопив десятки миллионов рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями.