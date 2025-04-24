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Платные парковки появятся на девяти улицах Уфы

1188 платных парковочных мест появится на девяти улицах Уфы.

Источник: Комсомольская правда

На девяти оживленных улицах Уфы, включая Достоевского, Маркса, Кирова, Ленина, появятся платные парковки. По информации мэрии, всего предусмотрено 1188 мест.

На начальном этапе стоимость парковки будет единой — 40 рублей в час, но в дальнейшем возможен переход на дифференцированную систему с повышением цен в наиболее популярных зонах. Бесплатно оставить машину можно на срок до 20 минут. Штраф за неуплату составит 1500 рублей. Парковки будут работать по будням с 7:00 до 21:00, а льготы предусмотрены для спецтранспорта, ветеранов, инвалидов и других категорий.

Оплатить стоянку можно через банкоматы, сайт parking02.ru, приложение «Горпарковки» или SMS. Для помощи горожанам планируется задействовать волонтеров и открыть кол-центр. Проект стартует в июне 2025 года.

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