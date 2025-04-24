Платные парковки появятся на девяти улицах Уфы

На начальном этапе стоимость парковки будет единой — 40 рублей в час, но в дальнейшем возможен переход на дифференцированную систему с повышением цен в наиболее популярных зонах. Бесплатно оставить машину можно на срок до 20 минут. Штраф за неуплату составит 1500 рублей. Парковки будут работать по будням с 7:00 до 21:00, а льготы предусмотрены для спецтранспорта, ветеранов, инвалидов и других категорий.