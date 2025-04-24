Платные парковки появятся на девяти улицах Уфы

На девяти оживленных улицах Уфы, включая Достоевского, Маркса, Кирова, Ленина, появятся платные парковки. По информации мэрии, всего предусмотрено 1188 мест.
На начальном этапе стоимость парковки будет единой — 40 рублей в час, но в дальнейшем возможен переход на дифференцированную систему с повышением цен в наиболее популярных зонах. Бесплатно оставить машину можно на срок до 20 минут. Штраф за неуплату составит 1500 рублей. Парковки будут работать по будням с 7:00 до 21:00, а льготы предусмотрены для спецтранспорта, ветеранов, инвалидов и других категорий.
Оплатить стоянку можно через банкоматы, сайт parking02.ru, приложение «Горпарковки» или SMS. Для помощи горожанам планируется задействовать волонтеров и открыть кол-центр. Проект стартует в июне 2025 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.