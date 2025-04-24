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В Актобе чиновники лишены права на госслужбу за получение взятки

Во исполнение поручения Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению фактов коррупции, передает DKnews.kz.

Источник: tengrinews.kz

Судом № 2 города Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шагалбаева Б. и его заместителя Досжанова Н.

Установлено, что 28 января т.г. они будучи в сговоре получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя — в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.