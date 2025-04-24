В Актобе чиновники лишены права на госслужбу за получение взятки

Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя — в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.