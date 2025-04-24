Льдина оторвалась от берега: в западне оказалось более 20 рыбаков

Льдина, на которой находилось более 20 рыбаков, оторвалась от берега Байкала! Случилось все 24 апреля в районе поселка Гремячинск, что в Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, мужчины моментально обратились за помощью к спасателям.