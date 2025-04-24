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Льдина оторвалась от берега: в западне оказалось более 20 рыбаков

В Бурятии льдина с рыбаками оторвалась от берега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Льдина, на которой находилось более 20 рыбаков, оторвалась от берега Байкала! Случилось все 24 апреля в районе поселка Гремячинск, что в Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, мужчины моментально обратились за помощью к спасателям.

— На место оперативно выдвинулись представители ВОСВОД на аэролодке и инспектор ГИМС. Все время рыбаки находились на связи. До прибытия специалистов пострадавших уже успели эвакуировать на берег местные жители, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Благо, обошлось без жертв — все живы и здоровы, в медицинской помощи не нуждаются. Важно! Выходить на байкальский лед крайне опасно, покрытие тает и появляется большая вероятность того, что льдина либо оторвется, либо разрушится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух районах Иркутской области взрывают лед на реках.