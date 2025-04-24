Красноярские чиновники и «ПромСтрой» попали под ещё одно уголовное дело

Компания-застройщик «ПромСтрой» и чиновники из управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска (УДИБ) попались на ещё одном антиконкурентном контракте. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете.
По данным ведомств, осенью 2023 года власти Красноярска открыли торги по ремонту трамвайных путей на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Стоимость контракта составляла 816 млн рублей. Аукцион выиграла компания «ПромСтрой». Как выяснили правоохранители, застройщику помогли победить нечистые на руку чиновники из УДИБ.
С целью предоставления преимущества компании в торгах чиновники заранее дали работникам «ПромСтроя» всю информацию о видах и объёмах работ на объекте, а также дали им возможность участвовать в разработке конкурсной документации.
Кроме того, до завершения торгов чиновники заключили с «ПромСтроем» четыре договора общей стоимостью 600 тысяч рублей на проведение ремонтных работ на трамвайных путях.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий при заключении муниципального контракта). Расследование контролируется прокуратурой Красноярского края.