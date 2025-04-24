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Турецкие сейсмологи ожидают более масштабного землетрясения

Произошедшее накануне в Стамбуле землетрясение было предвестником более сильных подземных толчков, считает турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. По его мнению, землетрясение магнитудой 7 7,2 может произойти в период между 2045 и 2075 годами.
Источник: РИА "Новости"

«Это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении… или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 км, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — сказал «РИА Новости» эксперт.

Вчера, 23 апреля, у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях, было зафиксировано более 50 афтершоков. В результате пострадало более 240 человек, обошлось без жертв.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Турция ощутила тревожные толчки».