Турецкие сейсмологи ожидают более масштабного землетрясения

«Это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении… или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 км, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — сказал «РИА Новости» эксперт.