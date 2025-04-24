Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре погиб мужчина при пожаре на улице Казачьей 24 апреля

В областной столице 24 апреля случилось возгорание в квартире.

В областной столице 24 апреля случилось возгорание в квартире. Об этом стало известно от регионального ГУ МЧС.

Все произошло в микрорайоне Волгарь. Огонь распространился по домашним вещам в одной из квартир. Пламя распространилось на 20 квадратных метров. При пожаре погиб мужчина.

В операции по тушению пожара участвовали 30 спасателей и 9 единиц спецтехники.

Ранее мы писали о том, что мужчина в Самаре сбил двух несовершеннолетних велосипедистов.

Новости Самары и области уже в нашем телеграм-канале.