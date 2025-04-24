В Самаре погиб мужчина при пожаре на улице Казачьей 24 апреля

В областной столице 24 апреля случилось возгорание в квартире. Об этом стало известно от регионального ГУ МЧС.
Все произошло в микрорайоне Волгарь. Огонь распространился по домашним вещам в одной из квартир. Пламя распространилось на 20 квадратных метров. При пожаре погиб мужчина.
В операции по тушению пожара участвовали 30 спасателей и 9 единиц спецтехники.
Ранее мы писали о том, что мужчина в Самаре сбил двух несовершеннолетних велосипедистов.
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