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В Башкирии ищут задолжавшего ребенку более 1,1 млн рублей мужчину

В Башкирии объявили в розыск мужчину, задолжавшего своему ребенку более 1,1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии судебные приставы разыскивают 55-летнего Венера Хамидуллина, который накопил долг по алиментам свыше 1,1 миллиона рублей. По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина уклоняется от выплат на содержание своего 12-летнего ребенка.

Приставы считают, что злостный неплательщик алиментов может скрываться в Стерлитамаке.

В ведомстве просят жителей Башкирии сообщать любые известные сведения о его местонахождении по телефону: 8 (347) 273−56−40.

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