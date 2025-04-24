«Нанесли 93 удара, ходили и прыгали по нему». Пьяные минчане жестоко избили инвалида в Минске

В итоге 45-летний фигурант без причины ударил одного из незнакомцев ногой по ягодицам. А другого прохожего на костылях обвинил в торговле наркотиками. Началась словесная перепалка, после которой обвиняемые набросились на мужчину с проблемами с опорно-двигательным аппаратом — инвалида второй группы. Пьяные минчане толкали и били инвалида, они наносили ему удары по всему телу руками, ногами, костылем, ударили затылком о скамейку, а когда тот упал, стали ходить и прыгать по нему. Избитый мужчина был госпитализирован, а подозреваемых задержали.