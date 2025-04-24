«Нанесли 93 удара, ходили и прыгали по нему». Пьяные минчане жестоко избили инвалида в Минске

В Минске два мужчины напали на инвалида, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении двух минчан. Установлено, что 24- и 45-летний минчане делали ремонт в квартире на проспекте Рокоссовского и пили. Когда алкоголь закончился приятели пошли за «добавкой», а по дороге встретили двух мужчин, которые ведут аморальный образ жизни, ночуя порой в подъездах.
В итоге 45-летний фигурант без причины ударил одного из незнакомцев ногой по ягодицам. А другого прохожего на костылях обвинил в торговле наркотиками. Началась словесная перепалка, после которой обвиняемые набросились на мужчину с проблемами с опорно-двигательным аппаратом — инвалида второй группы. Пьяные минчане толкали и били инвалида, они наносили ему удары по всему телу руками, ногами, костылем, ударили затылком о скамейку, а когда тот упал, стали ходить и прыгать по нему. Избитый мужчина был госпитализирован, а подозреваемых задержали.
— Обвиняемые нанесли потерпевшему не менее 93 травмирующих ударов, — прокомментировали в прокуратуре.
Фигурантов будут судить за причинение группой лиц тяжкого телесного повреждения опасного для жизни, совершенного в отношении лица, которое находится в заведомо беспомощном состоянии (пп.1, 3, 7, 9 ч.2 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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