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Mercedes перевернулся: смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу

На трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Getty Images

На трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск, в результате которого водитель и пассажир автомобиля Mercedes скончались.

«По предварительным данным, водитель автотранспортного средства, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывания автомашины», — отметили в ДП области Жетісу.