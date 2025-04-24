Mercedes перевернулся: смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу

На трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск, в результате которого водитель и пассажир автомобиля Mercedes скончались.
«По предварительным данным, водитель автотранспортного средства, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывания автомашины», — отметили в ДП области Жетісу.