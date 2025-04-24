В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Десятилетняя девочка скончалась в Петербурге, предварительно, из-за гипертоксического течения гриппа А, до этого у нее несколько дней держалась высокая температура, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
«Скорую вызвали родители 10-летней девочки, когда она внезапно перестала дышать, врачи доставили ее в больницу, а позже констатировали смерть. Предварительно, это было гипертоксическое течение гриппа А и у ребенка случилась остановка сердца», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что родители сообщили, что три дня у девочки держалась высокая температура — 39,3 градусов по Цельсию, лихорадка и насморк. Мать и отец до приезда врачей проводили самостоятельно реанимационные мероприятия и пытались спасти ребенка.