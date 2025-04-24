В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа

«Скорую вызвали родители 10-летней девочки, когда она внезапно перестала дышать, врачи доставили ее в больницу, а позже констатировали смерть. Предварительно, это было гипертоксическое течение гриппа А и у ребенка случилась остановка сердца», — сообщил собеседник агентства.