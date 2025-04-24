Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Также ему назначили штраф в 800 тыс. руб. Кроме того, Попова лишили звания генерала. Приговор вынесли и второму фигуранту дела, бизнесмену Сергею Моисееву: ему дали четыре года колонии общего режима и обязали выплатить 400 тыс. руб. штрафа.
Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что защита будет обжаловать приговор, передает «РИА Новости».
Попов был задержан в мае прошлого года. По версии обвинения, он и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году организовали хищение 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 105 млн руб. Их должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.
Офицеры внесли заведомо ложные сведения о поступлении материалов в воинские части, а Моисеев реализовал их, считает сторона обвинения.