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Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч.2 ст. 292 УК), сообщает Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

Также ему назначили штраф в 800 тыс. руб. Кроме того, Попова лишили звания генерала. Приговор вынесли и второму фигуранту дела, бизнесмену Сергею Моисееву: ему дали четыре года колонии общего режима и обязали выплатить 400 тыс. руб. штрафа.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что защита будет обжаловать приговор, передает «РИА Новости».

Попов был задержан в мае прошлого года. По версии обвинения, он и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году организовали хищение 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 105 млн руб. Их должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.

Офицеры внесли заведомо ложные сведения о поступлении материалов в воинские части, а Моисеев реализовал их, считает сторона обвинения.