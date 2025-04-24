В Башкирии ликвидировали крупную и старую свалку

Главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов отметил, что в Башкирии активно развивают систему обращения с отходами, участвуя в федеральных экологических программах. Он подчеркнул, что, несмотря на успешное завершение работ в Стерлитамаке, предстоит решить еще множество задач, включая организацию сортировки и утилизации мусора.