В Башкирии ликвидировали крупную и старую свалку

В Башкирии завершили ликвидацию самой масштабной стихийной свалки, которая находилась в Стерлитамаке. По данным пресс-службы ГФИ, она существовала около 70 лет и занимала площадь 18,1 гектара, где скопилось порядка 1,5 миллиона кубометров отходов.
Рекультивация проводилась в два этапа: технический (укладка защитного слоя и ограждение территории) и биологический (нанесение плодородного грунта и благоустройство).
Главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов отметил, что в Башкирии активно развивают систему обращения с отходами, участвуя в федеральных экологических программах. Он подчеркнул, что, несмотря на успешное завершение работ в Стерлитамаке, предстоит решить еще множество задач, включая организацию сортировки и утилизации мусора.
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