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В омской школе № 90 отравились ученики и учителя: прокуратура проводит проверку

Работа школы на время проверки приостановлена.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку по факту массового отравления учеников и педагогов в средней школе № 90. 22 апреля у нескольких человек, в том числе и у учителей и учащихся, появились признаки отравления.

Пострадавшие лечатся амбулаторно, угрозы их жизни и здоровью нет. На время проверки работа школы приостановлена. В ходе выездной проверки прокуратура установила нарушения законодательства со стороны ООО «Прогресс питания», поставщика продуктов в школу.

Выявлены факты ненадлежащего хранения продуктов и другие нарушения. Вместе со специалистами Управления Роспотребнадзора Омской области прокуратура также обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в самой школе, включая нарушения технологии приготовления пищи.

Прокуратура проводит проверку и готовит материалы для дальнейшего разбирательства.