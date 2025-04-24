В омской школе № 90 отравились ученики и учителя: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку по факту массового отравления учеников и педагогов в средней школе № 90. 22 апреля у нескольких человек, в том числе и у учителей и учащихся, появились признаки отравления.
Пострадавшие лечатся амбулаторно, угрозы их жизни и здоровью нет. На время проверки работа школы приостановлена. В ходе выездной проверки прокуратура установила нарушения законодательства со стороны ООО «Прогресс питания», поставщика продуктов в школу.
Выявлены факты ненадлежащего хранения продуктов и другие нарушения. Вместе со специалистами Управления Роспотребнадзора Омской области прокуратура также обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в самой школе, включая нарушения технологии приготовления пищи.
Прокуратура проводит проверку и готовит материалы для дальнейшего разбирательства.