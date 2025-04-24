Нижегородца арестовали за подготовку теракта в Лысковском округе

В Лысковском округе задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в сборе данных о стратегически важных объектах по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, мужчина вступил в сговор с зарубежными кураторами и за денежное вознаграждение планировал передать им фотографии ключевых инфраструктурных объектов, расположенных на территории округа.
Кроме того, злоумышленник намеревался поджечь телевизионную башню, на которой размещено оборудование одного из мобильных операторов. Предположительно, таким образом он пытался дестабилизировать работу органов власти и связи в регионе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину до того, как он успел реализовать свои намерения. При обыске по месту его проживания были изъяты электронные устройства и средства связи. В мобильном телефоне подозреваемого обнаружено шесть фотографий различных объектов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, связанной с подготовкой террористического акта. Расследование продолжается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Нижегородской области предотвращён теракт на нефтехимическом предприятии.