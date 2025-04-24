В Батайске водитель Kia Ceed врезался в бордюр и припаркованное авто

Прошедшей ночью в Батайске водитель Kia Ceed на скорости наехал на бордюр, а потом врезался в припаркованный «ВАЗ 21124». Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 23:50 на улице Коммунистической. 44-летний водитель иномарки с травмами попал в больницу. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в ведомстве.
Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.