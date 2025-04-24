При строительстве набережной в Кокшетау похитили 170 млн тенге

«Средства были выделены для строительства “Набережной” в Кокшетау от старого аэропорта до Центра крови. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан — растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые взяты под стражу. Во время следствия обнаружено преступно нажитое имущество — коммерческая недвижимость в Астане, оценочная стоимость которого 95 млн тенге», — указывается в сообщении.