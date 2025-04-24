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При строительстве набережной в Кокшетау похитили 170 млн тенге

Специальные прокуроры Акмолинской области по подозрению в совершении хищения свыше 170 млн тенге задержали бывших руководителей отдела ЖКХ акимата Кокшетау, технического надзора ТОО «М-Строй проект», а также фактического владельца подрядной организации ТОО «ПавлодарЭнергоМонтаж», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Источник: Прокуратура Акмолинской области

«Средства были выделены для строительства “Набережной” в Кокшетау от старого аэропорта до Центра крови. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан — растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые взяты под стражу. Во время следствия обнаружено преступно нажитое имущество — коммерческая недвижимость в Астане, оценочная стоимость которого 95 млн тенге», — указывается в сообщении.

Прокуроры установили, для сокрытия совершенного хищения часть работ по проекту «Набережная» проведена за счет похищенных средств по другому объекту строительства в Атбасаре. Поэтому действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218 части 3 Уголовного кодекса — легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения.