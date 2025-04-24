В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью соревнований

Инцидент произошел накануне, 23 апреля, в «Екатеринбург-Экспо», где проходила тренировка спортсменов. «Один родитель решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию. Родителя, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери», — рассказал «РИА Новости» президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин.