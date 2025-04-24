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Еще в одной школе Омска отравились дети из-за одного и того же поставщика

На этот раз случаи отравления зафиксированы в средней школе 8.
Источник: Комсомольская правда

В Омске еще в одной школе выявлены случаи острого отравления детей полуфабрикатами, которые поставлялись ООО «Прогресс питания».

Новые случаи отравления зафиксированы в средней школе № 8, советского округа Омска. В общей сложности в двух школах пострадали около 30-ти человек. Прокуратура подтвердила связь отравлений с деятельностью одного и того же поставщика полуфабрикатов.

Сейчас продукция предприятия изымается для проведения экспертиз. Следственными органами совместно с Роспотребнадзором проводятся проверки. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Обе школы на время проведения проверок закрыты.

Ранее мы писали, что случай острого отравления зафиксирован в омской школе № 90.