Партия психотропов на 2,5 миллиона леев изъята правоохранителями в Молдове

После изъятия медикаментов, официально заявленных как таблетки для похудения, которые на самом деле содержали психотропное средство, в обоих государствах были задержаны 10 человек (в том числе руководитель сети распространения наркотиков на Украине), а также один из лидеров преступной группировки — 32-летний гражданин Молдовы. Впоследствии по ходатайству PCCOCS он был арестован на 30 суток.
Правоохранительные органы Молдовы также расследуют уголовное дело в отношении 45-летней женщины, которая получала наркотики в Молдове по почте из Казахстана (она находится на свободе как мать-одиночка с двумя маленькими детьми).
Получив психотропные препараты из Азии, молдаванин (позднее задержанный) забирал наркотики, перевозил их в Атаки и передал там женщинам из Украины, выступавшим в качестве курьеров.
Они, в свою очередь, хранили их в доме в Атаках, после чего прикрепляли пакеты с психотропными веществами к своим телам, а затем (с разной периодичностью) пешком, через Атаки, пересекали границу с Украиной. В других случаях мужчина сам перевозил их через границу, спрятав в автомобиле. Оттуда, в тех случаях, когда психотропные препараты перевозили другие курьеры, посылки забирал этот мужчина. Позже он передавал их женщине в Хмельницком (Украина), которая организовала почтовую доставку этих психотропных веществ из Казахстана в Молдову, а затем руководила их распространением на Украине.
Так, при попытке провоза новой партии психотропных веществ 19 апреля 2025 года на территории Украины были задержаны курьеры. В Молдове и на Украине прошли одновременные обыски в домах членов организованной преступной группы, в ходе которых изъято более 150 тысяч психотропных таблеток, компьютеры, мобильные телефоны, использовавшиеся для незаконного оборота наркотиков, три автомобиля, использовавшихся для перевозки психотропных веществ, а также денежные средства, предположительно полученные в результате этого преступления.
Расследование уголовного дела продолжается в обоих государствах.