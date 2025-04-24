Партия психотропов на 2,5 миллиона леев изъята правоохранителями в Молдове

Они, в свою очередь, хранили их в доме в Атаках, после чего прикрепляли пакеты с психотропными веществами к своим телам, а затем (с разной периодичностью) пешком, через Атаки, пересекали границу с Украиной. В других случаях мужчина сам перевозил их через границу, спрятав в автомобиле. Оттуда, в тех случаях, когда психотропные препараты перевозили другие курьеры, посылки забирал этот мужчина. Позже он передавал их женщине в Хмельницком (Украина), которая организовала почтовую доставку этих психотропных веществ из Казахстана в Молдову, а затем руководила их распространением на Украине.