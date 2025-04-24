В Иркутске четырех мужчин осудят за похищение и вымогательство

В Иркутской области утвердили обвинительное заключение по делу четырех местных жителей в возрасте от 21 до 30 лет. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре и Следкоме, их обвиняют в вымогательстве, похищении людей и хранении оружия.
— По данным следствия, один из обвиняемых из поселка Марково предложил трем знакомым вымогать деньги у наркодилеров. Они нашли через знакомую двух жителей Иркутска, торговавших наркотиками, и 5 июня 2024 года встретились с ними в Свердловском районе Иркутска, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Представившись криминальными авторитетами, потребовали 600 тысяч рублей и, угрожая расправой, заставили одного из потерпевших оформить кредит на 100 тысяч. Деньги тут же забрали.
Чтобы получить остальную сумму, похитители на машине жертв отвезли их в гостиницу и удерживали до утра. На следующий день потерпевшие под давлением взяли еще 400 тысяч под залог автомобиля в автоломбарде. После передачи денег их отпустили.
Во время обысков у одного из фигурантов нашли два обреза ружья и самодельный пистолет. Все четверо задержаны, двое из них ранее судимы. Они признали вину. Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска.
Преступная деятельность выявлена и пресечена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и СОБР Росгвардии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое жителей Боханского района заплатят 300 тысяч за лесной пожар.