Норовирус выявлен у сотрудниц столовой школы Екатеринбурга, где отравились дети

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Детей в школе кормит ООО «Глобусресурс». В ходе проверки выявлены массовые нарушения: не соблюдаются требования к хранению продуктов, сотрудники столовой работают без масок и перчаток, трудились люди без медкнижек.
«Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции и обследованию персонала», — сообщили в пресс-службе ведомства.
«МК-Урал» ранее писал, что после ухудшения самочувствия школьников, заразившихся кишечной инфекцией в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
В настоящий момент следователями СК России допрашиваются свидетели, в том числе руководство и персонал школы 178, а также изымаются необходимые документы.
Школа переведена на дистант.