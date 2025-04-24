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В Прикамье накрыли колл-центр мошенников, похищавших деньги у граждан РФ

Они переводили деньги иностранцам в криптовалюте.

Колл-центр мошенников, которые похищали деньги у граждан Российской Федерации, накрыли в Пермском крае, сообщает УФСБ региона.

Как рассказывает управление, раскрыть преступную схему сотрудникам ведомства удалось благодаря взаимодействию с ГУ МВД региона. Несколько молодых людей стали участниками колл-центра, созданного для мошенничества на территории России. С оборудованных рабочих мест они звонили гражданам РФ и убеждали их переводить деньги на подконтрольные им банковские счета.

После похищения деньги в виде криптовалюты поступали иностранным гражданам. На видео, снятом оперативными сотрудниками ведомства, видно процесс задержания одного из участников группы, а также рабочее место мошенников с телефонами и специальной аппаратурой.

«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов преступной группы», — заключили в управлении ФСБ по Пермскому краю.