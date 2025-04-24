В Прикамье накрыли колл-центр мошенников, похищавших деньги у граждан РФ

Как рассказывает управление, раскрыть преступную схему сотрудникам ведомства удалось благодаря взаимодействию с ГУ МВД региона. Несколько молодых людей стали участниками колл-центра, созданного для мошенничества на территории России. С оборудованных рабочих мест они звонили гражданам РФ и убеждали их переводить деньги на подконтрольные им банковские счета.