В Прикамье накрыли колл-центр мошенников, похищавших деньги у граждан РФ

Колл-центр мошенников, которые похищали деньги у граждан Российской Федерации, накрыли в Пермском крае, сообщает УФСБ региона.
Как рассказывает управление, раскрыть преступную схему сотрудникам ведомства удалось благодаря взаимодействию с ГУ МВД региона. Несколько молодых людей стали участниками колл-центра, созданного для мошенничества на территории России. С оборудованных рабочих мест они звонили гражданам РФ и убеждали их переводить деньги на подконтрольные им банковские счета.
После похищения деньги в виде криптовалюты поступали иностранным гражданам. На видео, снятом оперативными сотрудниками ведомства, видно процесс задержания одного из участников группы, а также рабочее место мошенников с телефонами и специальной аппаратурой.
«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов преступной группы», — заключили в управлении ФСБ по Пермскому краю.