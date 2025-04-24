«Уехал на отдых»: глава группировки «Сиротинские» не согласился с арестом

По неофициальным данным, Сиротенко уже имел беседу со следователями, но, возможно, тогда не хватало данных для предъявления обвинения. Кроме того, его уже не раз увязывали с нападениями и «разборками» в регионе. Сообщалось, что «Сиротинская» группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком «Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти». «Сиротинским» же СМИ приписывали перестрелку с «Шейкинской» группировкой в 1993 г. у гостиницы «Жигули».