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В Волгоградской области пропал 12-летний Артем Рузаев

Мальчик бесследно исчез в Волжском.

Источник: Официальный канал отряда «ЛизаАлерт»

В Волжском Волгоградской области организован поиск 12-летнего Артема Рузаева, который пропал 21 апреля 2025 года. По последним данным, местонахождение подростка до сих пор не установлено, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Артему на вид 12−13 лет, рост около 160 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент исчезновения на нем были надеты черная кофта, синяя жилетка, черные джинсы и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Артема Рузаева или вы располагаете любой информацией, которая может помочь в поисках, срочно сообщите по телефонам: 8 (800) 700−54−52 (горячая линия «ЛизаАлерт») или 112 (экстренные службы).

Каждая деталь может оказаться решающей в поисках мальчика.