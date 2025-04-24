В Волгоградской области пропал 12-летний Артем Рузаев

Если вам что-либо известно о местонахождении Артема Рузаева или вы располагаете любой информацией, которая может помочь в поисках, срочно сообщите по телефонам: 8 (800) 700−54−52 (горячая линия «ЛизаАлерт») или 112 (экстренные службы).