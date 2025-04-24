В Волгоградской области пропал 12-летний Артем Рузаев

В Волжском Волгоградской области организован поиск 12-летнего Артема Рузаева, который пропал 21 апреля 2025 года. По последним данным, местонахождение подростка до сих пор не установлено, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Артему на вид 12−13 лет, рост около 160 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие.
На момент исчезновения на нем были надеты черная кофта, синяя жилетка, черные джинсы и белые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Артема Рузаева или вы располагаете любой информацией, которая может помочь в поисках, срочно сообщите по телефонам:
Каждая деталь может оказаться решающей в поисках мальчика.