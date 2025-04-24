В Волгоградской области объявлен высокий класс пожароопасности

В Волгоградской области, в том числе в городе Волгоград, с 24 по 25 апреля 2025 года прогнозируется высокая пожароопасность, соответствующая 4 классу горимости леса. Это предупреждение касается юго-восточных районов, а также отдельных территорий северо-западных (Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Алексеевский, Серафимовичский, Кумылженский), северо-восточных (северная часть Палласовского, Николаевский, Старополтавский, Быковский), центральных (Иловлинский, Клетский) и юго-западных (Калачевский, Котельниковский, Октябрьский) районов.