Восемь туристов застряли у водопада в Башкирии

«Сначала туристы отказывались от эвакуации, не желая оставлять автомобили, но позже все же решили уехать оттуда. Спасатели доставили всех до села Нугуш. Там молодые люди провели ночь, а сегодня планировали вернуться к автомобилям, чтобы организовать их эвакуацию», — пояснили в Госкомитете.