Восемь туристов застряли у водопада в Башкирии

В Мелеузовском районе у водопада Куперля застряли восемь человек. Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, сначала там не смог вехать один автомобиль с туристами. Они пытались самостоятельно выбраться, но не смогли.
Позже к ним на помощь приехала другая машина, но и она попала в западню. В итоге восемь человек едва не остались в лесу, но на место прибыли спасатели.
«Сначала туристы отказывались от эвакуации, не желая оставлять автомобили, но позже все же решили уехать оттуда. Спасатели доставили всех до села Нугуш. Там молодые люди провели ночь, а сегодня планировали вернуться к автомобилям, чтобы организовать их эвакуацию», — пояснили в Госкомитете.