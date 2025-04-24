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Восемь туристов застряли у водопада в Башкирии

Им на помощь пришли спасатели.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Мелеузовском районе у водопада Куперля застряли восемь человек. Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, сначала там не смог вехать один автомобиль с туристами. Они пытались самостоятельно выбраться, но не смогли.

Позже к ним на помощь приехала другая машина, но и она попала в западню. В итоге восемь человек едва не остались в лесу, но на место прибыли спасатели.

«Сначала туристы отказывались от эвакуации, не желая оставлять автомобили, но позже все же решили уехать оттуда. Спасатели доставили всех до села Нугуш. Там молодые люди провели ночь, а сегодня планировали вернуться к автомобилям, чтобы организовать их эвакуацию», — пояснили в Госкомитете.