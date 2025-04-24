Учитель шахмат в частной школе в Ташкенте заплатит 1,5 млн сумов за нападение на ученика

Отец пострадавшего подростка обратился в органы внутренних дел. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы школьника квалифицированы как лёгкие телесные повреждения.
Что произошло?
На судебном заседании учитель заявил, что работает преподавателем шахмат и в день происшествия в школе проходило мероприятие. По его словам, ученик в ходе него громко разговаривал, несмотря на неоднократные замечания. После этого он сначала ударил школьника по голове, а позже увёл его в коридор и там нанёс ещё один удар — уже в грудь. Учитель признал вину и попросил суд учесть обстоятельства и смягчить наказание.
Версия ученика
Подросток подтвердил, что в школе проходило мероприятие, но участие в нём было необязательным. Он пояснил, что спешил к однокласснику, чтобы сообщить, что его младшему брату стало плохо, но учитель в этот момент ударил его кулаком по голове. Когда он попытался объясниться, педагог увёл его в коридор и продолжил наносить удары. После инцидента школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Суд квалифицировал действия учителя по части 2 статьи 52 Кодекса об административной ответственности — «Умышленное причинение лёгкого телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности».
В результате ему был назначен штраф в размере 4 базовых расчётных величин, что составляет 1 500 000 сумов.