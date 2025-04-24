Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учитель шахмат в частной школе в Ташкенте заплатит 1,5 млн сумов за нападение на ученика

Vaib.uz (Узбекистан. 23 апреля). В Ташкенте учитель частной школы «Мударрис», расположенной в Сергелийском районе, был оштрафован за избиение семиклассника. Инцидент произошёл 4 апреля, когда педагог несколько раз ударил ученика по голове и груди, пытаясь «восстановить дисциплину».

Источник: Vaib.Uz

Отец пострадавшего подростка обратился в органы внутренних дел. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы школьника квалифицированы как лёгкие телесные повреждения.

Что произошло?

На судебном заседании учитель заявил, что работает преподавателем шахмат и в день происшествия в школе проходило мероприятие. По его словам, ученик в ходе него громко разговаривал, несмотря на неоднократные замечания. После этого он сначала ударил школьника по голове, а позже увёл его в коридор и там нанёс ещё один удар — уже в грудь. Учитель признал вину и попросил суд учесть обстоятельства и смягчить наказание.

Версия ученика

Подросток подтвердил, что в школе проходило мероприятие, но участие в нём было необязательным. Он пояснил, что спешил к однокласснику, чтобы сообщить, что его младшему брату стало плохо, но учитель в этот момент ударил его кулаком по голове. Когда он попытался объясниться, педагог увёл его в коридор и продолжил наносить удары. После инцидента школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Суд квалифицировал действия учителя по части 2 статьи 52 Кодекса об административной ответственности — «Умышленное причинение лёгкого телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности».

В результате ему был назначен штраф в размере 4 базовых расчётных величин, что составляет 1 500 000 сумов.