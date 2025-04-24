Учитель шахмат в частной школе в Ташкенте заплатит 1,5 млн сумов за нападение на ученика

На судебном заседании учитель заявил, что работает преподавателем шахмат и в день происшествия в школе проходило мероприятие. По его словам, ученик в ходе него громко разговаривал, несмотря на неоднократные замечания. После этого он сначала ударил школьника по голове, а позже увёл его в коридор и там нанёс ещё один удар — уже в грудь. Учитель признал вину и попросил суд учесть обстоятельства и смягчить наказание.