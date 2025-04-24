Лишь часть магазинов заработала в ТЦ «Астор» после крупного пожара

После крупного пожара в центре 24 марта прошел ровно месяц. За это время свою работу восстановили лишь часть магазинов. Для посещения ростовчан открыли только первый этаж. Там находится большой гипермаркет, табачный ларек, магазин техники, аптека, химчистка и банкоматы.
Вероятно, предприниматели теряют огромные суммы денег, пока простаивает ТЦ. Мало того, что они не могут продавать товар, так им еще придется восстанавливать магазин и заново покупать товар. Вероятно, потери исчисляются семизначными цифрами.
Руководство центра обещало открыть 2 и 3 этаж к 1 июня.