Лишь часть магазинов заработала в ТЦ «Астор» после крупного пожара

После крупного пожара в центре 24 марта прошел ровно месяц. За это время свою работу восстановили лишь часть магазинов. Для посещения ростовчан открыли только первый этаж. Там находится большой гипермаркет, табачный ларек, магазин техники, аптека, химчистка и банкоматы.