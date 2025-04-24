Суд вынес школьнику из Пермского края приговор за убийство матери

Речь идёт о гибели 39-летней матери двоих детей в Ергаче 27 октября 2024 года. Как рассказывал perm.aif.ru знакомый семьи, между её сыновьями возникла ссора, в ходе которой младший (тогда ему ещё было 16 лет) взялся за нож. Мать попыталась прекратить конфликт — и получила ножевое ранение в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия. Старший сын погибшей рассказал собеседнику perm.aif.ru, что его младший брат хотел лишь напугать его, взяв нож, и не желал смерти матери.