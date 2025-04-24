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Суд вынес школьнику из Пермского края приговор за убийство матери

Его старший брат утверждал, что парень не хотел её смерти.

Суд признал 17-летнего жителя посёлка Ергач Кунгурского округа Пермского края в убийстве собственной матери, рассказали perm.aif.ru в региональном следственном управлении СК России.

Речь идёт о гибели 39-летней матери двоих детей в Ергаче 27 октября 2024 года. Как рассказывал perm.aif.ru знакомый семьи, между её сыновьями возникла ссора, в ходе которой младший (тогда ему ещё было 16 лет) взялся за нож. Мать попыталась прекратить конфликт — и получила ножевое ранение в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия. Старший сын погибшей рассказал собеседнику perm.aif.ru, что его младший брат хотел лишь напугать его, взяв нож, и не желал смерти матери.

В СУ СК РФ по Пермскому краю в ответ на запрос perm.aif.ru сообщили, что приговор несовершеннолетнему был вынесен в феврале 2025 года. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и приговорили к 4 годам и 6 месяцам в воспитательной колонии.

В законную силу приговор ещё не вступил. По информации perm.aif.ru, адвокат подростка подал апелляцию — её рассмотрение в Пермском краевом суде назначено на конец апреля.