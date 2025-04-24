В омском СНТ на пожаре погиб мужчина

Как сообщили в МЧС России по Омской области, в садовом товариществе Октябрьского района произошел пожар в жилом доме, площадь которого составила 36 квадратных метров.
С огнем боролись 15 спасателей МЧС, использовавшие 4 единицы спецтехники. В процессе тушения в помещении было найдено тело погибшего мужчины. Признаков жизни обнаружено не было.
Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 09:15.
В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование для установления обстоятельств и причин возникновения пожара.
Ранее мы писали, что в Кормиловском районе предотвратили критическое распространение пламени. Изначально вспыхнувший в поле из-за воспламенения сухой растительности, пожар угрожал перекинуться на близлежащую деревню Самаринка.