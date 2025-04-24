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В омском СНТ на пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло в садоводстве Октябрьского округа.

Как сообщили в МЧС России по Омской области, в садовом товариществе Октябрьского района произошел пожар в жилом доме, площадь которого составила 36 квадратных метров.

С огнем боролись 15 спасателей МЧС, использовавшие 4 единицы спецтехники. В процессе тушения в помещении было найдено тело погибшего мужчины. Признаков жизни обнаружено не было.

Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 09:15.

В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование для установления обстоятельств и причин возникновения пожара.

Ранее мы писали, что в Кормиловском районе предотвратили критическое распространение пламени. Изначально вспыхнувший в поле из-за воспламенения сухой растительности, пожар угрожал перекинуться на близлежащую деревню Самаринка.