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Суд оставил главу исполкома Альметьевска в СИЗО еще на два месяца

Набережночелнинский горсуд продлил до 26 июня срок содержания под стражей руководителю исполкома Альметьевска Айнуру Исхакову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исхакова подозревают в крупном мошенничестве при рекультивации карьеров. Следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Айнур Исхаков подписал контракт с одним из местных предпринимателей о рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Однако работы так и не были выполнены.

По информации следователей, после подделки документов о рекультивации карьеров, были похищены бюджетные средства в размере 2,6 млн рублей.