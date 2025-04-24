Суд оставил главу исполкома Альметьевска в СИЗО еще на два месяца

Исхакова подозревают в крупном мошенничестве при рекультивации карьеров. Следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Айнур Исхаков подписал контракт с одним из местных предпринимателей о рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Однако работы так и не были выполнены.