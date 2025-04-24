В Новосибирске оправдали участников смертельной драки на футболе

23 апреля 2025 года коллегия присяжных Заельцовского районного суда Новосибирска единогласно вынесла оправдательный вердикт в отношении Дмитрия Комова и Владимира Калугина. Подсудимые обвинялись по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Следующее судебное заседание, на котором будут обсуждаться последствия вердикта присяжных, назначено на 7 мая 2025 года. В этот день суд официально объявит окончательное решение по делу.
По версии следствия, Комов и Калугин участвовали в драке между болельщиками футбольных клубов «Сибирь» (Новосибирск) и «Енисей» (Красноярск), которая произошла 18 ноября 2017 года на стадионе школы в Заельцовском районе Новосибирска. В результате конфликта один из участников получил травмы, несовместимые с жизнью.