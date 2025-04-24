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В Челябинской области раскрыто убийство мужчины 23-летней давности

В Челябинской области раскрыто убийство мужчины 23-летней давности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в марте 2002 года в Верхнеуральске.

В квартире одного из домов по улице Мира был обнаружен труп мужчины 1955 года рождения с признаками насильственной смерти. Тогда завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Однако установить убийцу не удалось.

«Но оперативники уголовного розыска продолжали работу. И вот спустя 23 года они получили информацию о том, что к убийству может быть причастен местный житель 1970 года рождения», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Полученные ранее улики подтвердили эту информацию, мужчина был задержан. Выяснилось, что в тот день он был в состоянии алкогольного опьянения в гостях, возник конфликт с хозяином, который закончился дракой. Злоумышленник нанес несколько ударов оппоненту металлическим предметом, после чего задушил его, а затем имитировал ограбление.

«Допрошен ряд свидетелей, которым косвенно стало известно об убийстве. Проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте. Под тяжестью предъявленных доказательств обвиняемый полностью признал вину, подробно рассказав об обстоятельствах убийства», — отметили в полиции.

В настоящее время обвинительное заключение направлено для рассмотрения в суд.

«Обвиняемый нанес удар кулаком и не менее 15 ударов металлическим предметом по голове и туловищу 46-летнего мужчины. Затем положил подушку на его лицо и удерживал до того времени, пока потерпевший не перестал дышать», — рассказали в региональном следственном управлении.

Там добавили, что один из местных жителей рассказал, что в декабре 2024 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, признался ему в совершении преступления.