В Челябинской области раскрыто убийство мужчины 23-летней давности

Полученные ранее улики подтвердили эту информацию, мужчина был задержан. Выяснилось, что в тот день он был в состоянии алкогольного опьянения в гостях, возник конфликт с хозяином, который закончился дракой. Злоумышленник нанес несколько ударов оппоненту металлическим предметом, после чего задушил его, а затем имитировал ограбление.