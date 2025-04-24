В Новосибирске введён режим повышенной готовности из-за обрушения подпорочной стены на Ипподромской

Напомним, введение особо режима по факту ЧП мэр Кудрявцев анонсировал ещё в понедельник, 21 апреля. Согласно подписанному им постановлению, режим повышенной готовности действует на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя.
Документ предусматривает ограничение движения по основному ходу Ипподромской магистрали (напомним, сейчас для проезда доступны две полосы) и закрытие проезда по верхнему дублёру Ипподромки в районе дома № 49 на улице Гоголя.
При этом должен быть обеспечен объезд по автомобильным дорогам общего пользования.
Разработка проекта организации дорожного движения поручена департаменту дорожно-благоустроительного комплекса.
В свою очередь, МКУ «Гормост» назначено ответственным заказчиком за заключение муниципальных контрактов на выполнение работ:
- по ликвидации аварийно-опасной ситуации на объекте;
- разработке проектной документации и восстановлению объекта;
- инструментальному обследованию транспортно-эксплуатационного состояния всех имеющихся подпорных стен в полосе отвода автомобильной дороги по ул. Ипподромской на всём её протяжении.