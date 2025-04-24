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Житель Башкирии после нечестной попытки сдать экзамен в ГАИ предложил взятку сотруднику ФСБ

Двух жителей Башкирии задержали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование уголовных дел в отношении двух жителей Чекмагушевского района Башкирии, обвиняемых в даче взятки и посредничестве. Об этом рассказали пресс-службы ФСБ и Следственного комитета республики.

Напомним, в мае прошлого года в Белебеевском районе, по данным следствия, 24-летний и 39-летний мужчины использовали целый арсенал запрещенного к обороту в России оборудования: скрытые Wi-Fi камеры, радиомикрофоны, замаскированные под гарнитуру, и микронаушники. Их попытка нечестно сдать теоретический экзамен была пресечена экзаменаторами и оперативниками ФСБ.

Аппаратуру злоумышленников изъяли и направили на экспертизу. На мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», они признали вину.

В прошлом месяце 32-летний обвиняемый через своего 43-летнего знакомого предложил 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ за прекращение уголовного преследования.

— После передачи денежных средств взяткодатель и посредник были задержаны, — сообщает СК.

Оба обвиняемых признали вину. В настоящее время они содержатся под стражей по решению суда. Материалы возбужденного против них уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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