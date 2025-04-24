Житель Башкирии после нечестной попытки сдать экзамен в ГАИ предложил взятку сотруднику ФСБ

Напомним, в мае прошлого года в Белебеевском районе, по данным следствия, 24-летний и 39-летний мужчины использовали целый арсенал запрещенного к обороту в России оборудования: скрытые Wi-Fi камеры, радиомикрофоны, замаскированные под гарнитуру, и микронаушники. Их попытка нечестно сдать теоретический экзамен была пресечена экзаменаторами и оперативниками ФСБ.