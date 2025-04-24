В Волгограде бездомный пес покусал малыша: СК начал проверку

В Волгограде произошло нападение бездомной собаки на четырёхлетнего ребёнка. Инцидент случился, когда мальчик находился рядом с матерью в районе одного из местных рынков. Пес покусал малыша и нанес ему телесные повреждения, после чего семья обратилась за медицинской помощью.