В Волгограде бездомный пес покусал малыша: СК начал проверку

В Волгограде произошло нападение бездомной собаки на четырёхлетнего ребёнка. Инцидент случился, когда мальчик находился рядом с матерью в районе одного из местных рынков. Пес покусал малыша и нанес ему телесные повреждения, после чего семья обратилась за медицинской помощью.
По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Волгоградской области начали проверку. Рассматривается возможная халатность со стороны ответственных лиц, что подпадает под статью 293 УК РФ.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СК Дмитрию Буравцову возбудить уголовное дело и предоставить отчёт о проделанной работе.
Волгоградцы в пабликах и соцсетях постоянно требуют усиления контроля за численностью бродячих собак и ужесточения мер ответственности за бездействие властей.