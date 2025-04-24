Пожар охватил 200 «квадратов» на Московском шоссе в Петербурге

В неэксплуатируемом 2−3-этажном доме начался пожар. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров, ему присвоили дополнительный номер 1-БИС в 14:18.
Ликвидация открытого горения началась в 14:31, специалисты отменили дополнительный номер 1-БИС и работают по № 1.
О пострадавших на данный момент не сообщалось. К ликвидации пожара привлекли семь машин и 32 спасателя.
Недавно на Серпуховской улице погиб петербуржец из-за пожара в пятикомнатной квартире. В тушении участвовали три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС.