В Новороссийске семья скрывала убийство маленького сына пять лет

Как выяснилось, в апреле 2025 года дед ребенка обратился в следственный отдел города Новороссийска с заявлением о пропаже своего внука, рожденного в 2019 году. Мужчина сообщил, что последний раз видел мальчика в августе 2020 года, после чего его мать всячески избегала общения с родственниками. Следствие возбудило уголовное дело, предполагая, что ребенок мог быть убит.



В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи установили, что мальчик погиб в ночь на 1 сентября 2020 года. Женщина и ее сожитель признались, что совершили убийство в лесу города Крымска, оставив тело ребенка там. Причиной преступления они назвали тяжелое финансовое положение и невозможность содержать ребенка.



Сразу после совершения преступления пара скрылась с территории Краснодарского края. Однако, спустя несколько дней, их местонахождение было установлено в Московской области. На допросе они дали признательные показания.



На данный момент оба фигуранта арестованы и находятся под стражей. Следствием продолжается работа по сбору доказательств и дальнейшему расследованию убийства, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.