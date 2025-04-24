Самарские таможенники остановили контрабанду 380 товаров двойного назначения

В пункте пропуска автомобилей «Сагарчин» в Оренбургском регионе в одной из машин таможенники нашли контрабанду.
В автомобиле лежали 80 панорамных масок и 300 комбинированных фильтров «Бриз-3001». Как выяснилось, хозяин автомобиля направлялся в Кыргызстан без документов на продукцию.
Подобная экипировка признана товаром двойного назначения, потому что в теории с ее помощью можно создать химическое оружие.
На данный момент на хозяина компании из Москвы, которому принадлежит товар заведено уголовное дело по статье «Контрабанда товаров двойного назначения».
Ранее мы писали о том, что из самарского аэропорта «Курумоч» возобновятся рейсы до Иркутска. Они будут курсировать между двумя городами раз в неделю по субботам.
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