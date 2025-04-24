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В Минске легковушка не предоставила преимущество грузовику, есть пострадавшие

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись легковушка и грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня днем 71-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Франциска Скорины. Вблизи дома № 12 он начал выполнение разворота со второй полосы движения и не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении грузовому автомобилю МАЗ, в результате чего произошло столкновение.

Водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля Ford доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении.