В Минске легковушка не предоставила преимущество грузовику, есть пострадавшие

По предварительной информации, сегодня днем 71-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Франциска Скорины. Вблизи дома № 12 он начал выполнение разворота со второй полосы движения и не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении грузовому автомобилю МАЗ, в результате чего произошло столкновение.
Водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля Ford доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
Госавтоинспекция напоминает, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении.