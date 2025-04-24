В Минске легковушка не предоставила преимущество грузовику, есть пострадавшие

По предварительной информации, сегодня днем 71-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Франциска Скорины. Вблизи дома № 12 он начал выполнение разворота со второй полосы движения и не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении грузовому автомобилю МАЗ, в результате чего произошло столкновение.