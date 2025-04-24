Белорус поджег дом односельчанина ради развлечения

Сообщается, что в начале года фигурант бросил учебу в колледже, вернулся в родную деревню, где устроился на работу. Затем он получил повестку в военкомат и был настроен отдать долг Родине. В милиции предполагают, что молодой человек решил устроить себе веселые проводы и на протяжении трех дней тратил полученную заработную плату как в своей, так и в соседних деревнях, употребляя алкоголь.