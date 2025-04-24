Белорус поджег дом односельчанина ради развлечения. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
«19-летний житель Барановичского района не смог вразумительно пояснить, зачем поджег дом односельчанина», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в начале года фигурант бросил учебу в колледже, вернулся в родную деревню, где устроился на работу. Затем он получил повестку в военкомат и был настроен отдать долг Родине. В милиции предполагают, что молодой человек решил устроить себе веселые проводы и на протяжении трех дней тратил полученную заработную плату как в своей, так и в соседних деревнях, употребляя алкоголь.
В милиции отметили, что к концу третьего дня 19-летний оказался в доме, принадлежащем 67-летней жительнице Барановичей, где проживал и ее 57-летний брат. Однако разница в возрасте не помешала совместному употреблению алкоголя.
Отмечается, что все было тихо, но в какой-то момент молодой человек поджег беспричинно занавеску. Так, 57-летний мужчина потушил возгорание, застолье продолжилось, однако фигурант снова, но уже в другой комнате, поджег занавеску. Мужчина смог и в этот раз исправить ситуацию.
«Уже ближе к утру мужчина вышел на улицу по нужде, а пьяный мозг молодого человека сообразил, что надо действовать. Ситуация повторилась. Дом вспыхнул как спичка», — сообщили в УВД.
В этот раз мужчина не смог потушить возгорание. Так, огонь полностью уничтожил дом, хозяйственную постройку и находящееся в них имущества. Фигурант не смог пояснить причину поступка. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса.
Ранее мы писали, что белорус потерял интерес к учебе на помощника машиниста и пошел под суд.
Вместе с тем минчанин пойдет под суд из-за пачки сигарет, найденной на скамейке у подъезда.
Тем временем гомельчанин выплатил 4500 рублей долгов, когда приставы арестовали его дом.