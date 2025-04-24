Гражданин Узбекистана скончался в Стамбуле во время землетрясения из-за сильного испуга

Тем не менее, последствия оказались серьезными. В сети распространяются видео, на которых видно, как люди в панике выбегают из зданий, собираются на улицах, некоторые даже спрыгивают с балконов. По информации губернатора Стамбула, 151 человек получил травмы, многие — именно из-за неосторожных действий в момент паники.
К сожалению, среди погибших оказался и гражданин Узбекистана, проживавший в Стамбуле. Как сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана, мужчина находился на верхнем этаже одного из зданий. По предварительным данным, он испытал сильный приступ страха, который, вероятно, и стал причиной острой сердечной недостаточности. Спасти его не удалось.
Консульство Узбекистана уже предпринимает необходимые консульско-правовые и организационные меры для возвращения тела соотечественника на родину.
Живут в ожидании
Важно отметить, что жители Стамбула уже давно живут в страхе перед так называемым «большим землетрясением», которое, по мнению сейсмологов, может превысить 7 баллов по шкале Рихтера и затронуть миллионы людей. Эти страхи особенно усилились после разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года на юге Турции и в Сирии, которое унесло жизни более 50 тысяч человек.
Именно поэтому во время недавних толчков многие жители бросались из окон, в панике пытались покинуть дома, боясь, что здания обрушатся. Вечером и ночью тысячи людей не возвращались в квартиры, а оставались на улицах или временно переселялись в палаточные лагеря, кто-то уезжал из города.
Стамбул — это город с населением более 15 миллионов человек, и он крайне уязвим в случае серьёзного землетрясения. Плотная застройка, ограниченное количество открытых пространств и недостаточная подготовка к ЧС делают его одной из самых тревожных точек на карте сейсмической активности.