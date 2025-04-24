Гражданин Узбекистана скончался в Стамбуле во время землетрясения из-за сильного испуга

Важно отметить, что жители Стамбула уже давно живут в страхе перед так называемым «большим землетрясением», которое, по мнению сейсмологов, может превысить 7 баллов по шкале Рихтера и затронуть миллионы людей. Эти страхи особенно усилились после разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года на юге Турции и в Сирии, которое унесло жизни более 50 тысяч человек.