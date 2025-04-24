Генерал-майор Попов отреагировал на приговор суда стихом

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. К своей преступной деятельности Попов и Цоков привлекли Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью.