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В Энгельсе водитель электровелосипеда попал под колеса «Газели»

47-летнего мужчину доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Водитель электровелосипеда пострадал в аварии. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Саратовской области, ДТП произошло 24 апреля в Энгельсе.

— На перекрестке столкнулись «Газель» и электровелосипед. 47-летнего водителя доставили в больницу с травмами, он находится под наблюдением медиков, — уточняют журналисты.

Сейчас госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Им предстоит выяснить, что именно стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи начали проверку из-за осквернения мемориала «Вечный огонь». Водитель «Тойоты Короны» проехал по пешеходной дорожке рядом, где движение транспорта запрещено. 26-летнего лихача арестовали на 10 суток.