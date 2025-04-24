В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку

По версии следствия, обвиняемый в июле-октябре 2024 года в должности одного из руководителей отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по области через посредника получил 300 тысяч рублей в качестве части от взятки в размере 1 миллион рублей за помощь в возврате коммерческой организации ранее изъятой при процессуальной проверке компьютерной техники и документов финансово-хозяйственной деятельности с дальнейшим прекращением этой проверки.