В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку

По версии следствия, обвиняемый в июле-октябре 2024 года в должности одного из руководителей отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по области через посредника получил 300 тысяч рублей в качестве части от взятки в размере 1 миллион рублей за помощь в возврате коммерческой организации ранее изъятой при процессуальной проверке компьютерной техники и документов финансово-хозяйственной деятельности с дальнейшим прекращением этой проверки.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ “Получение должностным лицом взятки в крупном размере”… В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в Telegram-канале СУСК.
Прокуратура в Telegram-канале отмечает, что дело направят в Кировский районный суд Саратова.
Уточняется, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с оперативниками службы собственной безопасности главка МВД.