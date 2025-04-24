В Ростовской области во время рыбалки погиб 57-летний мужчина

В Семикаракорске во время рыбалки погиб 57-летний мужчина, это произошло утром 24 апреля. Сообщение о происшествии поступило от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что мужчина внезапно упал в воду на глазах очевидцев. Люди вытащили рыбака на берег, но помочь не смогли. Смерть констатировали прибывшие медики скорой помощи.
Спасатели просят жителей Дона быть осторожными на водоемах. На отдых лучше не выезжать в одиночестве, также нужно обязательно надевать спасательный жилет.